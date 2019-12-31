Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika

Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.

Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Ankara-Konya yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ankara istikametinden gelen araçlar durdurularak evrak ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Ayrıca, şüpheli görülen şahıs ve araçların sorgulaması yapıldı. Yılbaşı öncesi rutin emniyet uygulamalarının sabaha kadar devam edileceği belirtildi. - KONYA

Yılbaşı, Ankara, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!
TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

Son Dakika Haberleri
23:11 Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Haber
23:11 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
23:10 Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Son Dakika Haber
23:07 Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Son Dakika Haber
23:02 Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]