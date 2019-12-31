Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı - Son Dakika

Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı

8 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.

Kulu'da yılbaşı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında Ankara-Konya yol güzergahında rutin uygulama gerçekleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Ankara-Konya yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ankara istikametinden gelen araçlar durdurularak evrak ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Ayrıca, şüpheli görülen şahıs ve araçların sorgulaması yapıldı. Yılbaşı öncesi rutin emniyet uygulamalarının sabaha kadar devam edileceği belirtildi. - KONYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
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