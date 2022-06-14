Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı

14.06.2022 15:27
Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı.

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

Yollar, caddeler, sokaklar evlerin bahçeleri, tarım arazileri ve bazı iş yerlerinin depoları suyla doldu.

İlçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katı da tamamen sular altında kaldı.

İhbar üzerine su basan binaya, itfaiye, polis, belediye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan apartman sakinlerinin çıkartılması için suyu tahliye etme çalışmalarına başlandı.

Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, belediye ekiplerinin gün içinde 150'nin üzerinde yardım çağrısı aldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Kulu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement