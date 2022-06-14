Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

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