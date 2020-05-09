Kulu'daki çocuklara ABD'de yaşayan Türklerden 23 Nisan hediyesi - Son Dakika

ABD'de yaşayan Türklerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gönderdikleri hediyeler, Konya'nın Kulu ilçesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde geçiren çocukların bayramlarını kutlamak ve eğitimlerine destek vermek amacıyla Türkiye ile Köprü Vakfı aracılığı ile ABD'de yaşayan Türkler tarafından öğrencilere, içerisinde kitaplar ve oyuncaklar bulunan çantalar hediye olarak gönderildi.

İlkokul öğrencileri için hazırlanmış hediyeler, ilçe merkezinde bulunan Mütaş İlkokulu Müdürü Eyüp Pınarbaşı gözetiminde öğrencilerin evlerine gidilerek teslim edildi.

Pınarbaşı, zor günlerin geçirildiği şu süreçte, gönderilen hediyelerin öğrencilere moral olduğunu belirterek, "Türkiye ile Köprü Vakfı'na ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türklere, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.