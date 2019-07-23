Son Dakika Haberleri: Kulu'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
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Kulu'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

15 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca giden 36 kişilik ilk kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Kulu'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca giden 36 kişilik ilk kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Merkez Camii önünde gerçekleşen 36 kişinin bulunduğu Konya'nın dokuzuncu, Kulu'nun ilk kafilesini uğurlama töreninde İlçe Müftü Vekili Yusuf Sancar dua ederek vatandaşlardan helallik istedi.
Kutsal topraklara giden hacı adayları ve yakınları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olmadı.
Tören hacı adaylarının uçaklarına uğurlanmasıyla son buldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 Kaynak: AA
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