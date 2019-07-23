Kulu'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı
15 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca giden 36 kişilik ilk kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca giden 36 kişilik ilk kafile kutsal topraklara uğurlandı.
Merkez Camii önünde gerçekleşen 36 kişinin bulunduğu Konya
'nın dokuzuncu, Kulu
'nun ilk kafilesini uğurlama töreninde İlçe Müftü
Vekili Yusuf Sancar dua ederek vatandaşlardan helallik istedi.
Kutsal topraklara giden hacı adayları ve yakınları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olmadı.
Tören hacı adaylarının uçaklarına uğurlanmasıyla son buldu.
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