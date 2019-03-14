Son Dakika Haberleri: Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı Kutlandı

Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı Kutlandı

57 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, hastane yönetimi ve personeli katıldı.

Hastane personeline hitaben konuşan Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, "Fedakarca verdiğiniz emek ve azimli çalışmalarınızla günün her vaktinde usanmadan yapmış olduğunuz en önemli görevlerden biri olan sağlık konusunda hizmetlerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Bayramı dolayısıyla hazırlanan pasta doktor ve hemşireler tarafından kesilerek, konuklara ikram edildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Konya, 14 Mart, Kulu, Tıp Bayramı, Güncel
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