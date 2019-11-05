Son Dakika Haberleri: Kulu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Düzgün göreve başladı
Son Dakika Güncel Kulu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Düzgün göreve başladı

Kulu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Düzgün göreve başladı

8 saat önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.

Kulu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Düzgün göreve başladı, System.String[]

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün koltuğuna oturarak, yeni görevine resmen başladı.

Daha önce Ankara Gölbaşı'daki Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Düzgün, Kulu'nun huzuru ve halkın güvenliği için çalışacaklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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