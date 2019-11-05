Kulu Emniyet Müdürlüğüne getirilen Düzgün göreve başladı

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün koltuğuna oturarak, yeni görevine resmen başladı.

Daha önce Ankara Gölbaşı'daki Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Düzgün, Kulu'nun huzuru ve halkın güvenliği için çalışacaklarını söyledi.