Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı
7 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
Konya'nın Kulu ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.
Komiser Ahmet Enes Geyik'in vekaleten yürüttüğü Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün atandı. Daha önce Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, atanmasının ardından Kulu'daki görevine başladı. - KONYA
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