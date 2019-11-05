Son Dakika Haberleri: Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı
Son Dakika Güncel Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı

Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.

Kulu Emniyet Müdürü Düzgün göreve başladı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün görevine başladı.


Komiser Ahmet Enes Geyik'in vekaleten yürüttüğü Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 3. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün atandı. Daha önce Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, atanmasının ardından Kulu'daki görevine başladı. - KONYA

Ahmet Enes, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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