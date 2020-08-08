Kulu Emniyet Müdürü Yıldırım, göreve başladı - Son Dakika

Kulu Emniyet Müdürlüğüne atanan Saffet Yıldırım görevine başladı.

Yıldırım, konuya ilişkin açıklamasında, görevlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Görevini en güzel şekilde sürdürmek ve ilçe emniyetinin temini için çalışma gayreti göstereceğini belirten Yıldırım, "Güncel sorumluluğumuz olan pandemi sürecinde de birlikte mücadele ederek, emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinin ardından, Ankara Polis Akademisi'nde 8 yıl görev yapmıştı.