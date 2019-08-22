Son Dakika Haberleri: Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Çağlayan göreve başladı
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Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Çağlayan göreve başladı

1 saat önce

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Çağlayan görevine başladı.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Çağlayan göreve başladı, System.String[]

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Çağlayan görevine başladı.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'ın Konya'nın Emirgazi ilçesine tayinin çıkmasıyla Şube Müdürü Serdar Sarıçoban bu görevi vekaleten yürütüyordu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Çağlayan, "Eğitim ve öğretim kalitesini daha da artırmak için eğitim camiamızla birlikte elbirliğiyle gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Çağlayan, Karaman, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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