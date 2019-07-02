Son Dakika Haberleri: Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek
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Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek

1 saat önce

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Kızılay'ın kan alım tırında kan bağışında bulundu.

Kulu Kaymakamı Budan'dan kan bağışına destek, System.String[]
Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Kızılay'ın kan alım tırında kan bağışında bulundu.

Konya Kızılay, Kulu'nun en işlek caddesi olan Atatürk Caddesine seyyar kan bağışı tırı getirdi. Kan bağışı tırının 4 gün boyunca caddede duracağını belirten Dr. Günce Ünver, bu süre zarfında Kululu gurbetçilerin de gelmeleriyle nüfusun arttığını ve hedefin 500-550 ünite kan alımının yapılması olduğunu söyledi. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan da, Kızılay'ın kan alım tırına gelerek kan bağışında bulundu.

Yetkililer, kan bağışının her türlü ameliyatlarda, trafik kazalarında ihtiyacı olan kişilerde kullanılmak üzere ve ayrıca kan bağışının insan sağlığına faydalı olduğunu söyleyerek Kulu halkının kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
Edip Budan, Kızılay, Konya, Kulu, Güncel
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