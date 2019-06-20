Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.
Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan girişimler başlatıldı. Bu kapsamda, Sanayi Sitesine giriş ve çıkışlar için Ankara-Konya ana yoluyla bağlantılı olarak, kavşağa araç alt geçidi yapımına başlandı. Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapımına başlanan kavşağın yaklaşık 3-4 aylık bir süre içerisinde yapımının tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi. - KONYA
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