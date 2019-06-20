Son Dakika Haberleri: Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.

Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.

Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan girişimler başlatıldı. Bu kapsamda, Sanayi Sitesine giriş ve çıkışlar için Ankara-Konya ana yoluyla bağlantılı olarak, kavşağa araç alt geçidi yapımına başlandı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapımına başlanan kavşağın yaklaşık 3-4 aylık bir süre içerisinde yapımının tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Konya, Kulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:36:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]