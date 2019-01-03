Kulu'ya Atanan İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir Görevine Başladı
2 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesine İlçe Seçim Müdürü olarak atanan Fikri Demir görevine başladı.
Konya
'nın Kulu
ilçesine İlçe Seçim Müdürü olarak atanan Fikri Demir görevine başladı. Tokat
'ın Niksar
ilçesinde Seçim Müdürlüğünde seçim zabıt katibi olarak görevini yürütürken Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı tarafından görevde yükselme sınavında başarılı olan Fikri Demir, Kulu İlçe Seçim Müdürü olarak atandı. Görevine başlayan Fikri Demir, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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