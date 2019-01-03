Son Dakika Haberleri: Kulu'ya Atanan İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir Görevine Başladı

Kulu'ya Atanan İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir Görevine Başladı

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesine İlçe Seçim Müdürü olarak atanan Fikri Demir görevine başladı.

Kulu'ya Atanan İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir Görevine Başladı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesine İlçe Seçim Müdürü olarak atanan Fikri Demir görevine başladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Seçim Müdürlüğünde seçim zabıt katibi olarak görevini yürütürken Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme sınavında başarılı olan Fikri Demir, Kulu İlçe Seçim Müdürü olarak atandı. Görevine başlayan Fikri Demir, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:34:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'ya Atanan İlçe Seçim Müdürü Fikri Demir Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]