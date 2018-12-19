Son Dakika Haberleri: Kulu'ya Doğalgaz Verildi

Kulu'ya Doğalgaz Verildi

2 saat önce

Kulu ilçesinde yapımı tamamlanan doğalgaz boru hattında gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi.

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Kulu ilçesinde yapımı tamamlanan doğalgaz boru hattında gaz verme işlemi törenle gerçekleştirildi.

2018 yatırım programı kapsamında yürütülen doğalgaz boru hattı çalışmalarının gecikmeli de olsa aralık ayı itibari ile tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, 2012 de başlayan doğalgaz getirilmesi çabalarının sonucunda doğalgaza kavuştuklarını söyledi.

Başkan Yıldız, katkı sağlayan herkese teşekkür ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kazı çalışmalarının alt yapı koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından durdurulduğunu kaydeden Yıldız, 2019 Mart ayında tekrar çalışmaların başlayacağı bilgisini verdi.


Doğalgazın çok büyük nimet olduğunu ifade eden Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, "Doğalgaz sayesinde sektör oluşacak ve istihdama katkı sağlayacaktır. Biz de kamu kurumlarımızı 2019'da doğalgaz için dönüşüm çalışmalarımızı başlatacağız. Tüm emeği geçenlere başta Belediye Başkanına teşekkür ederim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Kulu, Ekonomi
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