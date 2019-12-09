Son Dakika Haberleri: Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesine gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesine gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.


Gece geç saatlerde kısa süre yağan yağmurundan ardından 2 saate yakın yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah okula giden çocuklar tarafından mutluluk ve sevinç ile karşılandı. Kar yağışının ardından yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı daha fazla olurken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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