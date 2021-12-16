Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Gece hava sıcaklığı eksi derecelere düşerken, ilçe merkezine ve 1738 rakımlı Karacadağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı merkezde 2 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 5 santimi geçti.
Ankara-Konya kara yolunda trafiğin aksamaması için ekipler kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Vatandaşları sevindiren kar yağışının, belirli aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
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