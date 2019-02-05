Kulu Ziraat Odasında Sertifika Töreni
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Kulu Ziraat Odası Başkanlığı konferans salonunda 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında çiftçilere Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan
tarafından sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.
Sertifika töreninde Kulu genelinde hasadı yapılan kimyon başta olmak üzere fasulye, çörek otu ve anason üreten çiftçilere sertifikalarının dağıtıldığını belirten Başkan İsmet Erdoğan, "Çiftçimiz yaklaşık 75 bin dekarda sadece kimyonda 7,5 milyon lira kazanç sağlamış. Kulu Ziraat Odası olarak ilçe ve köylerimize(mahallelerimize) 3 yıldır hizmet sunan Atlas tarım yetkililerine ve başarılı çiftçilerimize 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında 8 milyon lira destek sağlayacak Türkiye Cumhuriyeti
Tarım Bakanlığına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: İHA
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı
Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi