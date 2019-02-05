Son Dakika Haberleri: Kulu Ziraat Odasında Sertifika Töreni

Kulu Ziraat Odasında Sertifika Töreni

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulu Ziraat Odasında Sertifika Töreni, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulu Ziraat Odası Başkanlığı konferans salonunda 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında çiftçilere Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan tarafından sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.

Sertifika töreninde Kulu genelinde hasadı yapılan kimyon başta olmak üzere fasulye, çörek otu ve anason üreten çiftçilere sertifikalarının dağıtıldığını belirten Başkan İsmet Erdoğan, "Çiftçimiz yaklaşık 75 bin dekarda sadece kimyonda 7,5 milyon lira kazanç sağlamış. Kulu Ziraat Odası olarak ilçe ve köylerimize(mahallelerimize) 3 yıldır hizmet sunan Atlas tarım yetkililerine ve başarılı çiftçilerimize 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında 8 milyon lira destek sağlayacak Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:52:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu Ziraat Odasında Sertifika Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]