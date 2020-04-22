Kulübe alev alev böyle yandı - Son Dakika

Olay, Moymul Mahallesi Feza sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dursun Ay'a ait bahçede bulunan kulübede sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polisin çevre güvenlik önlemlerini aldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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