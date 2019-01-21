Son Dakika Haberleri: Kulübe Alev Alev Yandı

Kulübe Alev Alev Yandı

1 saat önce

Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.

Kulübe Alev Alev Yandı, System.String[]
Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.

Olay, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Parkı'nda meydana geldi. İçi boş olan kulübe elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kulübeden geriye erimiş küçük bir parça kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli soğutma çalışmalarını yaparken, elektrik dağıtım firması ise elektrik akımını keserek yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçti.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu 14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı

17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:22:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulübe Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]