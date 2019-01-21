Kulübe Alev Alev Yandı
1 saat önce
Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.
Adıyaman
'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.
Olay, Altınşehir
Mahallesi Altınşehir Parkı'nda meydana geldi. İçi boş olan kulübe elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kulübeden geriye erimiş küçük bir parça kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli soğutma çalışmalarını yaparken, elektrik dağıtım firması ise elektrik akımını keserek yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçti.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı