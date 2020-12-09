Kulübe ateşe verildi, 9 yavru köpek öldü (2) - Son Dakika

GEÇİCİ OLARAK YAPILAN KULÜBE DE YIKILMIŞ

Konya'da kulübenin yakılmasıyla 9 yavru köpeğin telef olmasının ardından hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Geriye 1 yavru ve 1 anne köpeğin kaldığı bölgeyi tekrar kontrol eden Fadim Gökbel, anne ve yavrusunun soğuktan etkilenmemesi için bölgeye atılan malzemelerle geçici olarak yaptıkları kulübenin de yıkıldığını gördü.