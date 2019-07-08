Son Dakika Haberleri: Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
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Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

1 saat önce

Çankırı Karatekin Üniversitesindeki güvenlik görevlileri, kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesindeki güvenlik görevlileri, kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Üniversitenin Uluyazı Kampüsü'nde nöbet kulübelerine yaklaşan tilkiye, güvenlik görevlileri elleriyle yiyecek veriyor.
Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, insanların hayvanlara ilgi göstermesi, onlara sıcak davranması gerektiğini söyledi.
Tilkinin belirli aralıklarla kulübeye yaklaştığını dile getiren Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Tilkiyi ellerimizle besleyebiliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip bizlere güven duygusu besliyor." ifadelerini kullandı.
Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:25 Kaynak: AA
Ahmet Yılmaz, Çankırı, Güncel
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