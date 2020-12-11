Kulübesi yakılan köpek ve yavrusuna yeni yuva - Son Dakika

KONYA'da kulübeleri ateşe verilen sokak köpeği ile yavrusuna hayvanseverler tarafından yeni kulübe yapıldı. Polis, 9 yavru köpeğin öldüğü olayla ilgili saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde boş araziye, hayvanseverler tarafından hamile bir köpek için kulübe yapıldı. Köpek, aradan geçen zamanda 10 yavru dünyaya getirdi. Pazartesi günü köpeklere yiyecek götüren hayvanseverlerden Fadim Göbel, kulübenin ateşe verilerek yakıldığını fark etti. Hemen kulübeyi kontrol eden Göbel, köpeğin 9 yavrsunun yanarak can verdiğini fark etti. Ölen köpekleri gömen Göbel, sağ kurtulan anne ve yavru köpek için yeniden kulübe yapıp, aynı bölgeye bıraktı.

Daha önce yaptıkları 2 geçici kulübenin de yakıldığını belirten Fadim Göbel, "Bugün Mehmet Çetin arkadaşımız bir kulübe yaptı. Onu getirdik ve bıraktık. İnşallah bebeğimizi büyütünceye kadar kulübemizi kırıp, çalmazlar diye, ümit ediyorum" dedi.'YENİ KULÜBENİN DE YAKILMA İHTİMALI VAR'Yeni yaptıkları kulübenin de yakılma ihtimali olduğunu belirten Göbel, şunları söyledi:

"Bundan önceki kulübelerimizi nasıl kırıp, yaktılarsa, bundan sonra bunların olmamasını istiyoruz, ama hala endişelerimiz devam ediyor. Acaba bu kulübe de yakılacak mı? Bu kulübe de çalınacak mı, parçalanacak mı diye endişeliyiz. Özellikle bu kulübemizi buraya koyduk. Bebeği taşıdığım süre zarfında anne bebeği tekrar getirip yanan bölgeye bırakıyor. O yüzden anne sürekli bebeği buraya taşıdığı için kulübeyi buraya koyduk. Umarım bundan sonra daha iyi tedbirler alınır. En azından Karatay bölgesi için kritik yerlere kameralar takılır. Bu olayı yapanlar da en kısa sürede bulunur diye umut ediyorum."

- Dönmez