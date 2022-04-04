"Kulübümüzün Başarısı İçin En İyi Şekilde Hizmet Edeceğiz"

Seçime tek liste halinde katılan Mehmet Nakir Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, kulüp delegelerinin oylarıyla göreve seçildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen Yeşilyurt Belediye spor Kulübü Genel Kurul Toplantısına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ile Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Delegeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Ramazan Yakıcı'nın yaptığı Olağan Genel Kurul'da Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün faaliyet ve denetleme raporu oy birliği ile kabul edilirken, daha sonra seçimler yapıldı. Seçime tek liste halinde katılan Mehmet Nakir Başkanlığındaki Yönetim Kurulu kulüp delegelerinin oy birliğiyle Kulüp Yönetimine seçildi.

Mehmet Nakir Başkanlığındaki Yönetim Kurulunda şu isimler yer alıyor; Naci Şavata, Numan Özcan, Ramazan Yakıcı, Bünyamin Yılmaz, Nusret Aslan, İbrahim Bingül, Ali Palancı, Kenan Pusa, İsmail Caner Kaymaz ve Mehmet Özen

Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Nakir, " Kongremizin Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüze ve Malatya futboluna hâyırlar getirmesini temenni ederim. Bugün yapılan genel kurulumuzda bizleri böylesine özel bir göreve layık gören başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız olmak üzere kulüp delegelerimize şahsım ve Yönetim Kurulundaki tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hâyırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Kulübümüze geçtiğimiz dönemlerde hizmet eden bütün Kulüp Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte el ele vererek kulübümüzü en iyi getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanlığına seçilen Mehmet Nakir ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizin maddi ve manevi destekleriyle farklı spor dallarında faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inandığımız Genel Kurulumuzda kulüp delegelerinin oylarıyla göreve seçilen Mehmet Nakir Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize yeni dönem için başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Spora ve sporcuya her zaman sahip çıkan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 25 milyon TL.. maliyetinde dev spor yatırımlarını vatandaşların hizmetine sunan yerel bir yönetim olarak, ilçemizin sportif hizmetlerde daha iyi noktaya ulaşması için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bizim tek gayemiz gençlerimize yeni alanlar açmak, yeteneklerini ortaya çıkarmaları için onlara yardımcı olmaktır. İlçemizde şu anda 21 farklı branşta lisanslı 3 bin 700, toplamda ise 21 bine yakın sporcumuza hizmet ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve projelerimizin doğal bir karşılığı olarak ta bu rakamlara ulaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan spora ve gençlere yapılan yatırımlardan dolayı başarı ödülü almış bir belediye olmanın ayrıca gururunu yaşarken, ilçemizin sportif hizmetlerdedaha fazla gelişmesi ve büyümesi içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bugün ki Genel Kurulumuzda ise yeni Yönetim Kurulu belli olan Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzü bizler çok seviyoruz, başarılı olabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Geçen yıl 2.Lige yükselmeyi kıl payı kaçırmıştık, bu yılda iyi başlamıştık ancak arzu etmediğimiz sonuçlar geldi. Yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte kalan maçlarda en iyi sonuçlar alınacağına ve takımın hak ettiği konuma geleceğine bizler sonuna kadar inanıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu çerçevesinde takımımıza sonuna kadar destek vereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi kalan maçlarda da takımın en iyi sonuçları alması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Kulübümüzde bundan önceki dönemlerde görev almış bütün Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ederken, yeni Başkan ve Yönetim Kurulumuza da bir kez daha başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.