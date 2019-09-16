Son Dakika Haberleri: "Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik"
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"Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik"

1 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, 19 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kongreyi kulübün geleceğini düşündükleri için iptal ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, 19 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kongreyi kulübün geleceğini düşündükleri için iptal ettiklerini söyledi.

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetime kongreye gitmesi konusunda çağrı yapıldığını belirterek, koltuk sevdasının olmadığını dile getirdi.

Tanımadığı insanlara kulübü teslim etmeyeceğini anlatan Taş, "Eskişehirspor'un zarar görmemesi için eski başkanlara ya da kentin tanıdığı insanlara kulübü devredebiliriz. Bu olmadığı için kongreyi iptal ettik. Bu, Eskişehirspor'a zarar vermez. Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik. Eskişehirspor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ailemizden daha fazla zamanı Eskişehirspor'a harcıyoruz." diye konuştu.

Asbaşkanı Mehmet Şimşek de kulübün maddi hiçbir gelirinin olmadığının altını çizerek, yönetimin göreve geldiği günden bu yana gerekli yerlere 3 milyon 740 bin lira ödeme yaptığını anlattı.

Basın sözcüsü Mustafa Topkaya ise görevinden ayrılan teknik direktör Fuat Çapa'ya geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdiklerini anımsatan Topkaya, "Coşkun Demirbakan ile dün sözleşme imzaladık. Fedakarlıktan kaçınmayacağını bildiğimiz bir hocamız. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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