Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu - Son Dakika
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Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu

03.07.2022 11:58

Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu Türkiye'nin en büyük allı turna kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce allı turna kuluçkadan çıktı.

Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu

AKSARAY - Türkiye'nin en büyük allı turna kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce allı turna kuluçkadan çıktı. Dron ile görüntülenen yavru allı turnalar Tuz Gölü'nde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Her yıl Mart ayında kuluçkaya yatmak için Tuz Gölü'ne gelen allı turnalar kuluçka dönemini tamamladı. Kuluçkadan çıkan yavru allı turnalar Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasında adeta görsel bir şölen oluştururken, yavru flamingoların görsel şöleni dron ile görüntülendi. Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarından bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan binlerce yavru flamingo gelişimlerini burada sağlıyor. Yavru flamingolar mikroskobik canlılar olarak bilinen algler ve diğer omurgasızlarla beslenerek gelişirken, ebeveynleri de suyu süzerek beslenip daha sonra yavrularını besliyor.

Halk dilinde allı turna olarak da bilinen flamingolar zorlu göç yolculukları ve kuluçka döneminin ardından yavrularını kuluçkadan çıkardı. Her sene Mart ayı itibariyle göç etmeye başlayan flamingolar Tuz Gölü'nün yaklaşık 7-8 kilometre iç taraflarında bulunan sıcak çamurlar içerisine yumurtalarını kuluçkaya yatırıyor ve ortama 21 gün içerisinde yavrularını kuluçkadan çıkartıyor. Kuluçkadan çıkan yavrular, Tuz Gölü'nün güney kısmındaki kıyı kısımlarına gelerek burada tekrar göç edecekleri tarihe kadar hem besleniyorlar hem de uçma eğitimi alıyor.

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Kaynak: İHA

Tuz Gölü, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuluçkadan çıkan birlerce yavru allı turna görsel şölen sundu - Son Dakika

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