Konya'da şaşkınlık yaratan operasyon! Tavuğu kaldıran polisler yumurta yerine uyuşturucu buldu - Son Dakika
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Konya'da şaşkınlık yaratan operasyon! Tavuğu kaldıran polisler yumurta yerine uyuşturucu buldu

03.11.2022 12:41

Konya'nın Meram ilçesinde narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda evin kümesinde yapılan aramada tavuğun altından yumurta yerine uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adliyedeki işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Meram ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Kalfalar Mahallesi Ermenek Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Kümesteki tavuğu kaldıran polis ekipleri yumurtanın yerinde uyuşturucu buldu! 2 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Evde bulunan kümeste arama yapan polis ilginç bir olayla karşılaştı. Kuluçkaya yatan tavuktan şüphelenen polis, tavuğu kaldırdığında altında yumurta değil poşetler içerisinde uyuşturucu madde buldu. Evde yapılan detaylı aramada ise 824 gram metamfetamin maddesi, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ve 11 bin 100 TL suç unsuru para ele geçirilirken, evde bulunan S.H. ile C.H. gözaltına alındı.

Kümesteki tavuğu kaldıran polis ekipleri yumurtanın yerinde uyuşturucu buldu! 2 kişi tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kümesteki tavuğu kaldıran polis ekipleri yumurtanın yerinde uyuşturucu buldu! 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da şaşkınlık yaratan operasyon! Tavuğu kaldıran polisler yumurta yerine uyuşturucu buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da şaşkınlık yaratan operasyon! Tavuğu kaldıran polisler yumurta yerine uyuşturucu buldu - Son Dakika
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