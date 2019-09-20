Kulular'ın 5 yıllık döneminde Emniyet Müdürlüğü projeleri ile dikkat çekti

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 2014-2019 yılları arasında FETÖ başta olmak üzere PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ile mücadeleden şehirde aydınlatılmayan faili meçhul cinayet kalmamasına kadar dikkat çeken çalışmalara imza atmasının yanında, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı binalar ve tesisler konusundaki projeleri ile de dikkat çekti.



2014 yılında Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Kulular, Kayseri'de görev yaptığı süre içinde birbirinden başarılı operasyonlarla dikkat çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüşüyü'nde DEAŞ militanlarınca yapılacak olan suikastin de başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan Kulular, Türkiye genelinde 15 Temmuz öncesinden de FETÖ'ye operasyon düzenleyen emniyet müdürü olarak biliniyor.



Boydak Holding'e yönelik FETÖ operasyonunu tüm siyasi müdahalelere, engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla gerçekleştiren Kulular, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, DEAŞ'a yönelik en çok operasyonun yapılması, PKK terör örgütünün Kayseri'de gerçekleştirdiği ve 15 askerimizin şehit edildiği hain saldırının faillerinin eksiksiz bir şekilde tespit edilerek ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, Kayseri'nin Uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi gibi çalışmalarıyla da dikkat çekmişti.



Başarılı bir polis Müdürü olan İbrahim Kulular, Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırdığı projeler ve yapılan tesislerle de personelin rahat bir ortamda çalışmasını sağladı.



İşte İbrahim Kulular döneminde yapılan ve projelendirilen çalışmalar:



1-Selimiye Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği: 1.254,00 metrekare inşaat alanına sahip 3 katlı Polis Merkezi Amirliği binası Ağustos 2018 tarihinde hizmete açıldı.



2-Danişment Polis Merkezi Amirliği: 750 metrekare inşaat alanına sahip zemin+1 kattan oluşan polis merkezi 120 bin kişiye hizmet vererek Melikgazi Polis Merkezi Amirliğinin iş yükünü hafifletti ve Ağustos 2018 tarihinde hizmete girdi.



3-İldem Polis Merkezi Amirliği: 1.254,00 metrekare inşaat alanına sahip bina 150 bin kişiye hizmet vermek üzere Ocak 2019 tarihinde hizmete açıldı.



4-Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği: 1.254.00 metrekare inşaat alanına sahip polis merkezi amirliği 2019 yılında hizmete girdi.



5-Şeker Polis Merkezi Amirliği: Kocasinan Belediyesi'ne park yapılması için tahsisli 45 bin 434 metrekarelik taşınmazın 6 bin 611 metrekarelik kısmının kullanım adı Emniyet Hizmet Alanı olarak 2018 yılı içinde tahsisi sağlandı. Kayseri Şeker Fabrikası ile imzalanan protokol doğrultusunda 1.254 metrekare inşaat alanına sahip polis merkezi amirliği hizmet binasının yapımına başlanıldı.



6-Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Melbusat Depo Binası: Melbusat depo ihtiyacının karşılanması amacıyla 2018 yılı içerisinde Şeker mahallesinde bulunan 6.200.00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine 2018 yılında Şeker Fabrikası ile imzalanan protokol doğrultusunda İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 27 ilin melbusat dağıtımında Bölge Melbusat Dağıtım binasının yapımına başlandı.



7-Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği: Argıncık Gıda Toptancılar Sitesi içinde bulunan 1.082.00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ilgili belediye nezdinde gerekli girişimler yapılarak E-0,6 olan emsal değeri E-1 olarak değiştirildi. Argıncık Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası iki kat olarak inşa edilerek hızlı ve etkin hizmet vermesi planlanıyor.



8-Bölge Trafik Şube Müdürlüğü: Melikgazi Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen bina Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere gerekli tadilat işlemleri tamamlanarak 2018 Mart ayı içinde hizmete açıldı.



9-Kızık Açık Atış Poligonu: Kocasinan ilçesi Kızık mahallesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman arazisi olarak tescil çalışması başlatılan 4 milyon metrekare alan içinde bulunan alanın gerekli çalışmalar yapılarak tescili sağlanarak Atış Eğitim Tesisleri olarak kullanılmak üzere 2016 yılı içinde Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi sağlandı. Operasyon evi ve eğitim kulesi, operasyon uçağı ve otobüsü yapım çalışmaları devam ediyor.



10-Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün 'Genç Bakışlar Mutlu Yüzler' isimli projesi çerçevesinde kurumlarla imzalanan protokol doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Talas ilçesi Akçakaya mahallesinde bulunan 21.600.00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Proje kapsamında kiralanan taşınmaz içerisinde toplumsal olaylara müdahale ve asayiş hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlık oluru ile kuruluşu yapılan Atlı Polis Grup Amirliği de hizmet veriyor. Ayrıca tesis içinde tenis kortu, yüzme havuzu, havalı tabanca atışı, paintbal ve okçuluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor alanları oluşturulması için çalışmalar sürüyor.



11-Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi Arama Kurtarma Merkezi: Özel Harekat Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm personelin kış şartlarında operasyonel faaliyetlere hazırlık ve arama kurtarma eğitimlerinin düzenleneceği emniyet mensuplarının sosyal yaşantılarına katkı sunacak moral ve motivasyonlarının en üst seviyede tutulmasına katkıda bulunacak bir tesis yapılması amaçlanıyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla 2018 yılı içinde temeli atılan Erciyes Dağcılık ve Kayak Eğitimi ve Arama Kurtarma Merkezi binası 5 suit oda, 15 normal oda olmak üzere 20 oda ve 40 yatak kapasiteli 70 kişilik toplantı salonu ve sosyal tesislerle hizmet verecek şekilde planlanıyor.



12-Özel Harekat Şube Müdürlüğü: Özel Harekat Personelinin artırılması nedeniyle Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün farklı bir binaya taşınması ve ikmal şube müdürlüğü binası olarak kullanılan binanın boşaltılması ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen binalarda hayırseverler yardımı ile gerekli tadilatlar yapılarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası yerleşkesi tamamlanarak hizmete açıldı.



13-Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait beş katlı binanın Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi sağlanarak Koruma Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Bekleme Noktası, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği irtibat noktasını bünyesinde barındıracak olan hizmet binası, çatı katının sosyal tesis olarak kullanılmak üzere tadilatı yapılarak hizmete açıldı.



14-Pınarbaşı güvenlik noktaları: Ülke genelinde meydana gelebilecek terör ve asayişe müessir olaylar ile genel güvenliğin sağlanması, yurda kaçak yollarla giren şahıslar, uyuşturucu maddeler, yasa dışı eşyaların ve firari şahısların yakalanarak suç işlemesinin önlenmesi için gerekli teknik donanım ve personel çalışma şartları yönünden zengin diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte Emniyet Yol Uygulama Noktası oluşturulması planlanıyor.



15-İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası: Bodrum, zemin ve 9 kat olarak planlanan ek bina, taşınmaz üzerinde bulunan ve cumhuriyet dönemi yapılarından olması nedeni ile tescillenen depo binası ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediyeler nezdinde gerekli işlemler yapılarak E-0.6 olan emsal değeri E-1 olarak değiştirildi. İl Merkezine yakın olması vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği bir mevkide bulunması gibi nedenlerle İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin bir arada hizmet verebileceği 20 bin metrekare inşaat alanına sahip.



16-Kreş ve Gündüz Bakım Evi: İş verimini, kurum bağlılığını artırarak çocukların fiziksel, zihinsel gelişim süreçlerini sağlıklı bir ortamda tamamlayabilmelerini sağlamak amacı ile personelin 25-26 ay yaş aralığı çocuklarına hizmet verilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yanında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı yardımları ile yapılması planlanan 410 metrekare inşaat alanına sahip Kreş ve Gündüz Bakım Evi ihale çalışmaları devam ediyor.



17-Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü: Emniyet Müdürlüğü Ana Binası yanında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bulunduğu yerden alınarak personelin teorik uygulamalı eğitimlerini rahat bir şekilde sürdüre bileceği daha geniş bir alan olan Plevne Mahallesindeki tesis alanına alındı.



18-Kriminal Bölge Polis Laboratuvar Müdürlüğü: Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında herhangi bir kamu kurum kuruluşuna tahsis öngörülmediğinden Milli Emlak Müdürlüğünce Özelleştirme Dairesi Başkanlığından gerekli izinler alınarak Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından imar planında konut alanı olarak kullanım adının resmi kurum olarak değiştirilmesi ile ilgili gerekli işlemler tamamlanarak tahsisi sağlanan taşınmaz üzerine kriminal bölge polis laboratuvar müdürlüğü hizmet binası proje çizim işi Emniyet Genel Müdürlüğü Yatırı Programı kapsamında devam ediyor.



19-Sarız İlçe Emniyet Amirliği: Sarız ilçesi Kızılpınar mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye hazinesine ait parsel Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilerek, Danişment Gazi Polis Merkezi Amirliği tip projesi kullanılarak hizmet binasının yerel imkanlarla yapılması planlanıyor.



20-Mimarsinan Polis Merkezi Amirliği: Yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğu Mimarsinan mahallesinde ileride Polis Merkezi Amirliği hizmet binası ihtiyacı olabileceği değerlendirilerek yapılan taşınmaz araştırmaları neticesinde tespit edilen taşınmazın tahsisi ile ilgili işlemler 2015 yılı içinde başlatıldı. 2016 yılı içinde İçişleri Bakanlığı'na tahsisi sağlanarak taşınmaz üzerine Mimarsinan Polis Merkezi Amirliği yapılması planlanıyor.



21-Şeker Polis Noktası: Kocasinan ilçesi Şeker mahallesinde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan bodrum, zemin ve bir katlı bina, tahsisinden itibaren karakol ve lojman olarak değişik amaçlarla kullanıldı. Fiziki yetersizlik nedeni ile kullanılamayan bina yıkılarak yerine yeni bir hizmet binasının yerel imkanlarla yapılması planlanıyor.



22-İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü: İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının fiziki şartlar itibariyle günün ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle İncesu İlçesi Vali İhsan Aras mahallesinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisli taşınmazın Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis çalışmaları devam ediyor.



23-Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü: Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının fiziki şartlar itibariyle ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle ihtiyaç duyulan yeni hizmet binası yapılabilmesi amacıyla Develi ilçesi Yeni Mahallede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsisli taşınmaz üzerine Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapım işinin 2019 yılı proje yatırım programın dahil edilmiş olup EGM tarafından proje çizim çalışmaları devam ediyor.



24-Akkışla İlçe Emniyet Amirliği: Akkışla İlçe Emniyet Amirliği ve polis merkezi amirliği hizmet binasının müstakil bir binaya kavuşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı'na tahsisli taşınmazın 2017 yılı içinde tahsisi yenilendi. Akkışla İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası yapım işinin 2018 yılı proje yatırım programına dahil edilerek EGM tarafından proje çizim çalışmaları devam ediyor.



25-Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi Otopark Yenilenmesi: Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesi içinde bulunan 120 araçlık otopark Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan koordineli çalışma sonrasında 275 araç park edecek şekilde yeniden düzenlenerek 2017 yılın içinde hizmete sunuldu.



26-Taş Binaların Restorasyonu: Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içinde bulunan Cumhuriyet dönemi yapılarından olan iki adet binanın orjinaline uygun genel bütçe imkanları ile restore edilerek 2015 yılı temmuz ayı içerisinde hizmet binası olarak kullanılmaya başlandı.



27-Erciyes Üniversitesi Çevik Kuvvet Bekleme Noktası: Erciyes Üniversitesi içerisinde meydana gelebilecek toplumsal olaylara anında müdahale edilebilmesi amacıyla Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer temini sağlanmış, tadilat sonrasında bekleme noktası oluşturuldu.



28-İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri: Kocasinan ilçesi Plevne mahallesinde bulunan Cumhuriyet dönemi yapılarından olan ve halen depo olarak kullanılan kültür varlığının orijinaline uygun olarak tadilatının yapılarak sosyal tesis olarak ekonomiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılabilmesi amacıyla Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ortak çalışması ile restorasyon projesi tamamlandı. Ödenek temini çalışmaları ise devam ediyor.



29-Emniyet Müdürlüğü Cafe 155: Personel ve vatandaşların konforlu bir ortamda dinlenme imkanı sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından tadilatı yapılan Cafe155 açık kapalı dinlenme alanları yenilenen yüzüyle hizmet veriyor.



30-İl Emniyet Müdürlüğü Spor Merkezi: Emniyet müdürlüğü personelinin ve ailelerinin rahat ve nezih bir ortamda sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için hayırsever destekleri ile tadilatı yapılan spor merkezi ve sauna yenilenerek hizmete girdi.



31-Emniyet Müdürlüğü Kantin: İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içinde bulunan Polis Kantini, restore edilerek alanı büyütüldü. Personelin tüm ihtiyaçlarının karşılayabilmesi amacıyla pastane, manav reyonu eklenerek hizmete açıldı.



32-Emniyet Müdürlüğü Restaurant: Müdürlüğün 7. katında hizmet vermekte iken personelimizin ve diğer kamu personelinin kolay ulaşabileceği daha kaliteli hizmet alabileceği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından boşaltılan alan hizmet binası yapılan tadilatla restoran olarak düzenlenerek 200 kişilik kapasite ile hizmete sunuldu. - KAYSERİ