Kulular, personeli ile vedalaştı
1 saat önce
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nde verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, verilen yemekte Kayseri'de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - KAYSERİ
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