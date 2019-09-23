Son Dakika Haberleri: Kulular, personeli ile vedalaştı
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Kulular, personeli ile vedalaştı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.

Kulular, personeli ile vedalaştı, System.String[]

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı.


Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İbrahim Kulular, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'nde verilen veda yemeğinde personeli ile vedalaştı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, verilen yemekte Kayseri'de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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