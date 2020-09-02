Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz'den mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kızılhisar Mahallesi'nde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Cengiz, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi, öneri ve talepleri dinledi.

Cengiz, ilçeyi geleceğe hazırlarken bugüne kadar hayata geçen tüm hizmetlerin temelinde halkla kurdukları sağlam diyalog ve iletişimin yer aldığını ifade etti.

Cengiz, ziyaretlerde mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar ve 2020 iş planıyla ilgili bilgiler aktardı, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydetti.