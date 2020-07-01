Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz, pazar esnafını ziyaret etti, sorunlarını dinledi, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın talep ve önerilerinin yapacakları çalışmaların daha verimli ve kalıcı olmasını sağladığını kaydeden Cengiz, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde en küçük sorunun bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında ilgili birimlere hemen talimat veriyoruz, iletilen sorunların takipçisi oluyoruz. Her çalışmayı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yapıyoruz." ifadesini kullandı.