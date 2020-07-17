Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Cengiz, Alvar, Bicir ve Selimli mahallelerini ziyaret etti.

Ziyarette mahalle halkıyla bir araya gelen Cengiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere devam ettiklerini aktaran Cengiz, "Modern, katılımcı, şeffaf, yerinde yönetim anlayışımızla Kuluncak'ı tüm alanlarda büyüterek gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek adına çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarları da ziyaretten memnun olduklarını belirterek Başkan Cengiz'e teşekkür etti.

Erhan Cengiz, Kuluncak, Alvar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:41 Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
16:41
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 17:27:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]