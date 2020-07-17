Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Cengiz, Alvar, Bicir ve Selimli mahallelerini ziyaret etti.

Ziyarette mahalle halkıyla bir araya gelen Cengiz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere devam ettiklerini aktaran Cengiz, "Modern, katılımcı, şeffaf, yerinde yönetim anlayışımızla Kuluncak'ı tüm alanlarda büyüterek gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek adına çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarları da ziyaretten memnun olduklarını belirterek Başkan Cengiz'e teşekkür etti.