Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz şehit yakınlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Kaymakam Vekili Malik Çalışır, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde konuşan Cengiz, Kuluncak Belediyesi olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Cengiz, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakları asla ödenemez, şehitlerimizin aile yakınları ise başımızın tacıdır. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutladık hem de ihtiyaçları noktasında ne gerekiyorsa yapacağımızı belirtip hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan toprakları başta olmak üzere özgürlüğümüz ve hürriyetimiz için ve şanlı Türk bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna canını seve seve feda eden bütün kahraman şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, ailesine sabırlar versin."

Şehitlerin ve gazilerin ailelerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Cengiz, "Onlar için ne yapsak azdır. Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum." açıklamasında bulundu.