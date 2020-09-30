Kuluncak Belediyesi ilçe merkezindeki dükkanları onarıyor - Son Dakika

Kuluncak Belediyesi ilçe merkezindeki dükkanları onarıyor.

Belediye Başkanı Erhan Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce ilçe merkezinde bulunan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini, şimdi de dükkanların onarımına başladıklarını belirtti.

İlçeye yakışmayan görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Cengiz, "Göreve geldimiz ilk günden itibaren ilçeyi daha modern bir hale getirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.