Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere - Son Dakika

Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere

21.12.2020 17:00
Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere, System.String[]

Malatya'nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Malatya'nın Kuluncak Belediyesi tarafından yaptırılan Kuluncak Evleri Projesi inşaatında sona yaklaşıldı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz yaptığı açıklamada, Kuluncak Evleri B Blok Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Kuluncak Belediyesi olarak her alanda en güzel hizmetleri halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Kuluncak Belediyesinin farkını ortaya koyan bir kurum olarak kalite seviyesi yüksek, hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşadığı mekanlar kazandırmaya devam etmektedir. Projemizin İlçemize farklı bir güzellik katacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Cengiz, Kuluncak Evleri B Blok İnşaatı projesinde 16 daire, 7 ofis, 3 dükkanın yer aldığını kaydetti. - MALATYA

Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere

Erhan Cengiz, Kuluncak, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus aşısı Sputnik V, ilk kez yabancı bir ülkeden onay aldı Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Sağlık sistemine ışık tutacak! Koronavirüs ile mücadele sürecine robotlar da katılıyor Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı         
16:25
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş         
14:31
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Yeğenleri gözyaşına boğuldu         
13:53
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuluncak Evleri tamamlanmak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei