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Kuluncak muhtarlar koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Kuluncak muhtarlar koordinasyon toplantısı

04.06.2021 12:26
Kuluncak muhtarlar koordinasyon toplantısı, System.String[]

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın 11'incisi, Kuluncak İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Kuluncak İlçe ziyaretinde bu yıl yapılacak olan çalışmaların kazasız bir şekilde tamamlanması için ilçe girişinde vatandaşlar tarafından kesilen kurbanın ardından Kuluncak Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı öncesinde Kuluncak Kaymakam'ı Alparslan Sözen ve Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretlerin ardından Kuluncak İlçesi 2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıya, Kuluncak Kaymakamı Alparslan Sözen, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kuluncak Muhtarlar Dernek Başkanı Tuncer Kablan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Kuluncak ilçesinin 28 mahallesinde yaptığı hizmet ve yatırımlardan dolayı muhtarlar ve ilçe sakinleri adına teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi Kuluncak İlçe Başkanı Ali Çelik, İyi Parti Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Özdemir, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Kuluncak İlçe Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım ve AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kuluncak'ta yapılan Koordinasyon Toplantısının önemli olduğunu ve Kuluncak İlçesine yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.

Kuluncak İlçesine yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Geçtiğimiz yıl Kuluncak ilçemizde bakımlarımızı ve birçok yolumuzun çalışmalarını yaptık. Bu dönem içerisinde Kuluncak'ta Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanları içerisinde asfaltsız yolumuz kalmayacak. İnşallah başlayacağımız çalışmalarımızda 100 km olan yolumuzun tamamını bitireceğiz" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise MASKi Genel Müdürlüğü olarak Kuluncak ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karataş, "Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Kuluncak İlçemizde de çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kuluncak'ta 22 mahallemizde toplam 31 bin 350 mt içme suyu şebekesi, 15 mahallemizde de 7 bin mt civarında kanalizasyon şebekesi yaptık. Ayrıca ilçemizde tarımsal sulama için 17 bin mt civarında boru dağıtımını sağladık. Planlamalarımız dâhilinde bu yıl içerisinde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde Kuluncak ilçemizin mahallelerinde devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

CENGİZ: "BAŞKANIMIZ SÜREKLİ YANIMIZDA VE BİZLERE FİKİR AĞABEYLİĞİ YAPIYOR"

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında konuşan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, "Malatya'nın güzel ilçelerinden biri olan Kuluncak'ta göreve geldiğimiz ilk günden buyana imkânlarımız dâhilinde halkımıza hizmet verdik vermeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımızda bizlere fikir ağabeyliği yapan, sürekli yanımızda olduğunu bildiğimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyoruz. 2019 Yerel Seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını ifade etmişlerdi. Bu anlamda Sayın Başkanımızın yaptığı çalışmaları gururla yakından takip ediyoruz. İlçemizde bu anlamda güzel çalışmalar yapıldı. Ayrıca Pandemi nedeniyle bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz tabi ki var. Bunların farkındayız ve eksikliklerimizi tamamlamak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da Büyükşehir Belediye Başkanımızın tüm imkânlarını seferber edeceğinden hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Muhtarlar Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan AK Parti İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, "Kuluncak güzel ve şirin bir ilçemiz. Cumhur İttifakı olarak Kuluncak ilçemize düzenli bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler de AK Parti Teşkilatları olarak ülkemize ve milletimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Kuluncak Kaymakamı Alparslan Sözen ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ilçemizi ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Güzel ve güzide ilçemiz Kuluncak'ın hizmete layık olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün sorunlar giderilecektir." dedi.

MALATYA'DA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK HİZMETLERİ YAPACAĞIZ

Malatya'da Türkiye'ye örnek olacak hizmetler yapacaklarını ifade eden Başkan Gürkan,"Bizim Belediyecilikte 5 temel ilkemiz var. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Yeşili Koruyan Belediyecilik ve Hizmet Belediyeciliği. Biz yaptığımız iş ve işlemleri beş temel ilke üzerinde yürütüyoruz. Koordinasyon Toplantılarımızın temel amacı da Katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde Kuluncak İlçemizde yapacağımız gerek MASKİ altyapı ile ilgili, gerek Yol ve Asfaltla ilgili, gerek Tarımsal alanlarla ilgili, gerek Park Bahçelerle ilgili ve gerek sosyal ve kültürel anlamda yapılan çalışmalarla ilgili bütün arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla görüşüyoruz.

Bizler aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek için adil ve adaletli bir şekilde hizmet sunmak için bütün ekibimizle gece demeden gündüz demeden haftanın her günü yaz kış demeden, pandemi demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun neticesi olarak bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Kırsalda Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin merkezde dâhil olmak üzere iki ve üç katı hizmetler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında Malatya'yı örnek vermesi tesadüf bir örnek verme değildir. Geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt yol yaptık. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Zaman zaman bunu eleştirenler oldu. Eleştirenlere tek tek nerede ne yapmışsak yazdık ve milletimizin de önüne sunduk. Yılsonunda Kuluncak'ta susuz ve asfaltsız Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan hiçbir yerde kalmıyor. Bu çalışmalarımızın yanında tek arıtması olan Malatya'da, 12 arıtma tesisinin daha ihalesini yaptık. Susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız yer kalmayacak yeterli değil ayrıca atık suların akarsulara karışmasını da engelleyeceğiz dedik. Dolayısıyla arıtma ihalelerimizi yaptık. Altyapı ve üst yapıda yoğun çalışmalar yapıyoruz.

Yaptığımız toplantılarımızda bütün siyasi parti temsilcilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, muhtarlarımızda, STK'larımız katılıyor. Bizim için önemli olan birlik ve beraberliktir. Malatya huzurun adıdır. Malatya huzur şehridir. Ülkemizin geçtiği sıkıntılı süreçte en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde biz kendi değerlerimizde olan insanlarımızı ötekileştiremeyiz. Malatya'yı biz tarif ederken, 'İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri' olarak tarif ediyoruz. Biz bu mirasın üzerinde duran fertleriz. Dolayısıyla bizim yükümüz, yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz da büyüktür. Geçmişimiz medeniyetler merkezi, Anadolu'yu Anayurt yapan yer. Şehrimizde tabi ki de Türkiye'ye örnek olacak hizmetleri yapmak zorundayız. Bütün siyasi partilerin, inançların, görüşlerin bir araya geldiği memleket paydasında buluştuğu, memleketin istikbaline talip olma vizyonu içerisinde hareket eden tablo Malatya'dadır. Bu tablo Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederek, 2021 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımların hayırlar getirmesi temennisinde bulundular. Kuluncak Muhtarlar Dernek Başkanı Tuncer Kablan da mahalle muhtarları adına Başkan Gürkan'a hediye takdim etti.

Kuluncak muhtarlar koordinasyon toplantısı

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Kuluncak, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kuluncak muhtarlar koordinasyon toplantısı - Son Dakika


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