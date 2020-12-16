Kuluncak'ta yol sevinci - Son Dakika

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 8 mahallede yol çalışmaları tamamlandı.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sultanlı, Bahçelievler, Çörmü, Karıncalık, Bıyıkboğazı, Karlık, Sofular ve Yeni Mahallede stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren yine program dahilinde eksik kalan mahallelerde personellerinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Cengiz, "Vatandaşlarımızı memnun etmek sorunlarını çözmek ve mahallelerimize hizmet etmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise, "Başkanımız Erhan Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Havaların soğuk olmasına rağmen yağmur çamur demeden bizler için çalışıyorlar mücadele ediyorlar" şeklinde konuştular. - MALATYA