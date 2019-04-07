Son Dakika Haberleri: Kuluöztürk: "Kainat Var Oldukça Mücadelemiz Sürecek"

Kuluöztürk: "Kainat Var Oldukça Mücadelemiz Sürecek"

1 saat önce

Sağlık Sen 34.Teşkilat toplantısında yaklaşan yetki dönemine yönelik konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var...

Kuluöztürk:
Sağlık Sen 34.Teşkilat toplantısında yaklaşan yetki dönemine yönelik konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti.

Antalya'da 7 bin 500 üye

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) 34.Teşkilat toplantısı yönetici ve temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konyaaltı'nda bir restaurant'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantısında konuşan Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen Antalya teşkilatı için her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti. Kuluöztürk, 2008 yılında bin 997 üye ile başlamıştık bugün Antalya'da 7 bin 500 üyeye ulaştık inanıyorum ki yetkinin adını yine ve yeniden Sağlık Sen olacak" dedi.

Hayal bile edemezler

Sağlık Sen teşkilatlarının sendika mücadelesine sonuna kadar inanmış, yürekli insanlardan oluştuğunu söyleyen Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen'in bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını layıkıyla temsil edebilmek adına, yöneticisinden, temsilcisine kadar gece gündüz demeden çalıştığını, önceki yetkili sendikaların hayal bile edemeyeceği kazanımların elde edilmesini sağladığını dile getirdi. Sağlık Sen'in kazanımların arttırılması ve çalışanların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte; 3600 ek göstergenin sağlık, idari, teknik, yardımcı vs. istisnasız bütün hizmet sınıfları için verilmesi, yıpranma payının tüm sağlık çalışanları için hayata geçirilmesi, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve sağlıkta şiddet için caydırıcı tedbirler alınması amacıyla yeni düzenlemelerin yapılması, çalışanların iş yükünü azaltacak etkin istihdamın sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sağlık-Sen'in yetki döneminde elde ettiği haklar ve kazanımları yarınlara taşımak; çalışma barışının tesis edilmesi, adil çalışma koşullarının sağlanması ve mesleki saygınlığın artırılması için var gücümüzle çalışacağız".

Öte yandan toplantının son bölümünde sendikal mücadeleye büyük katkı sağlayan ve emekliye ayrılan Sağlık Sen Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Lale Aras ile Kadın Kolları Komisyonundan Jale Kavak'a plaket takdim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:38 Kaynak: İHA

Antalya, Sendika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Ağaoğlu: Başka Takımlara Değil Elin Kızına Bile Vermem Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 14:00:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuluöztürk: "Kainat Var Oldukça Mücadelemiz Sürecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]