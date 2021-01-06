Kuluöztürk: "Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli" - Son Dakika

Kuluöztürk: "Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli"

06.01.2021 12:29
Kuluöztürk:

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, açıklanan enflasyon farkıyla sağlık çalışanlarının hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, açıklanan enflasyon farkıyla sağlık çalışanlarının hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

2020 yıllık enflasyon rakamlarının kamuoyuyla paylaşılmasıyla sağlık çalışanlarının alacağı zam miktarı netleşti. Açıklanan rakamlarla koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının enflasyona ezdirildiğini iddia eden Başkan Kuluöztürk, "Kamuda pandemi sürecinde en fazla yıpranan kesim sağlık çalışanları oldu. Salgınla mücadelede canlarını ortaya koyan sağlıkçılarımız maalesef yine hayal kırıklığı yaşadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Haklılığımız ortaya çıktı

Yetkililerin sağlık çalışanlarının seslerine kayıtsız kalmaması gerektiğini aktaran Kuluöztürk, "5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 için yüzde 3+3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Enflasyon farkı ödemesi bir lütufmuş gibi önümüze getirildi. Zammı enflasyon farkı değil, masa belirlesin diyoruz. Bu uygulama nedeniyle her toplu sözleşmede sıfır zam alıyoruz diyoruz ve şu an ortaya çıkan tabloya göre de haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kamu işvereni 6. dönem toplu sözleşmede enflasyon farkı uygulamasında vazgeçmeli" diye konuştu.

Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli

Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı ortaya koydukları mücadelenin alkışlarla tebrik edilmekten öteye geçemediğini vurgulayan Kuluöztürk, "Sağlıkçılarımız aylardır izin kullanmadan, sevdiklerinden ayrı kalarak virüse karşı mücadele veriyor. Diğer memurlardan fazla mesai yapıyoruz ve ölüm riskiyle karşı karşıyayız. İnsanlara nefes olmak için kendi nefeslerimizden vazgeçiyoruz. Sağlık çalışanlarımızı gösterilen destek alkışlardan öteye geçmeli. Kamu çalışanları içinde pandemiye karşı en çetin mücadeleyi ortaya koyan, en çok yıpranan sağlıkçılarımız oldu. Sağlıkçılar çalışanları, morallerinin yüksek tutulması gerektiği bu zorlu süreçte enflasyona ezdirilmemelidir" dedi. - ANTALYA

Kuluöztürk: Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli

Enflasyon, Antalya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuluöztürk: 'Sağlıkçılar enflasyona ezdirilmemeli' - Son Dakika


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