Son Dakika Haberleri: Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

11 dakika önce

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı, System.String[]
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kuluöztürk, "Hayatımızın ve demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, toplumumuzun ve devletimizin yapılanmasında, gelişmesinden büyük görevler üstlenmektedir. Toplum değerlerine saygılı, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla sorumluluklarının bilincinde görevini yerine getiren basınımız, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük garanti sağlayıcısıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Antalya genelinde görevlerini yerini getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı kutluyor, kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbull'un saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuluöztürk'ten,24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]