Son Dakika Haberleri: Kulüp Başkanı Ali Çetin: "İddialı bir Denizlispor geliyor"
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Kulüp Başkanı Ali Çetin: "İddialı bir Denizlispor geliyor"

32 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında bunu söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı.

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında bunu söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız." dedi.
Kulüp Başkanı Ali Çetin: İddialı bir Denizlispor geliyor
Galatasaray, Denizlispor, Ali Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:41 Kaynak: AA
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