Kulüp Başkanı Ali Çetin: "İddialı bir Denizlispor geliyor"
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Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında bunu söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:41 Kaynak: AA
Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray
'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor
Kulüp Başkanı Ali Çetin
, Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında bunu söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız." dedi.
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