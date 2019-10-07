Son Dakika Haberleri: Kulüp Başkanı, futbolcusunu dövdü
Son Dakika Güncel Kulüp Başkanı, futbolcusunu dövdü

Kulüp Başkanı, futbolcusunu dövdü

1 saat önce

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kulüp Başkanı, sahaya girerek kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü.

Kulüp Başkanı, futbolcusunu dövdü, System.String[]

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Kulüp Başkanı, sahaya girerek kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü.

Kayseri 1.Amatör Küme maçında Güneşspor ile Yerköyspor karşı karşıya geldi. Kayseri Argıncık Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ancak 2 kırmızı kart vardı. Müsabakanın 84. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede neticesinde hakem Kemal Hattatoğlu, Yerköyspor'dan Okan Koyuncu ile Mustafa Burak Ahi'ye kırmızı kart gösterdi.

Okan Koyuncu sessiz sedasız sahadan ayrılmak üzere iken Mustafa Burak Ahi, sinirine yenik düşerek rakip takım oyuncusu üzerine koşmaya başladı. Saha içerisinde tekrardan yaşanan gerilim neticesinde Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, saha içerisine girdi. Başkan Şahin, Saha Komiserinin güçlükle kenara çekmeye çalıştığı Mustafa Burak Ahi'ye tokat savurmaya başladı. Rakipten kaçmaya çalışan Mustafa Burak, bu kez de kulüp başkanından kaçmaya başladı.

Emniyet güçleri ve diğer futbolcuların araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi. İki takım arasındaki müsabaka da başladığı gibi 0-0 bitti.

(İHA)

Mustafa Burak, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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