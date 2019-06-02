Son Dakika Haberleri: Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti

50 dakika önce

Malatya'da sabah saatlerinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül hayatını kaybetti.

Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti, System.String[]
Malatya'da sabah saatlerinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralanan Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül hayatını kaybetti.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil ile Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Doğanlar ayrımı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada karşı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Gül'ün de aralarında bulunduğu yaralılar Malatya'da hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Gül'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gül'ün bayram tatili için memleketi Elazığ'a gitmek için yola çıktığı belirtildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:00:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]