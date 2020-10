Kulüp Başkanı Saka ve avukat Yıldız'dan önemli açıklamalar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor Kulübü Başkanı Tamer Saka, basın toplantısı düzenleyerek, kulüple ilgili bilgiler verdi. Saka, sosyal medya başta olmak üzere Bayburt kamuoyunda belli çevreler tarafından linç edilmeye çalışıldığını ifade ederek, "O kadar emek veriyorum. Bu söylenenleri hak etmedim. Ben Bayburt'un öz çocuğuyum. Bayburtspor'u çok seviyorum" dedi.

Yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda kulüp avukatı Sefa Yıldız ile kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Saka, "Ben ödediklerimin hepsini siliyorum. Gelsinler 2 milyon getirsinler, Vali beyin huzurunda hakkımı devredeyim. Ben para da istemiyorum. Yeter ki takımım dağılmasın. Güven veren biri varsa, istifa ederim. Çünkü futbolcular bana güvendi, bu takıma geldi. Her gelen Başkanın ardından hep iftiralar atılıyor. Böyle olursa buraya başkan bulamayız" diye konuştu.

"116 bin lira geldi, 628 bin lira ödedim!"

Kulüp mali durumu üzerinden bilgiler veren Saka, şunları söyledi:

Bayburt Özel İdarespor'da daha önceden asbaşkanlık yaptım O dönemde cebimden 160 bin lira para verdim. Kulüp borçlarına şahsi senetlerimi verdim. Bayburtspor batak, kulüp senedi istemiyoruz diyorlar şahsi senedimi veriyorum. Başkanlık döneminde kendi hesabıma 116 bin lira girmiş. Benim hesabımdan gidenler de 628 bin lira. Avukatım yanımda, bu hesapları onunla birlikte çıkardım."

"Bir forma satan, 10 lira veren beni esir alıyor"

"Paramı veriyorum, hadi ondan geçtim, Bayburtspor'u kurtaracağım diye sağlığımdan oluyorum. Memlekete geliyorum ki ne üç kağıtçılığımız kaldı, ne bir şeyimiz kaldı. Biz bu kulübü zorla istemedik. Bayburtspor'u kurtarmak için neler yapmayız. Bir forma satan, 10 lira veren beni esir alıyor, getirmeyin kardeşim ben Bayburtspor'u kimseye muhtaç etmem."

"Para istemiyorum, güven veren biri varsa, istifa ederim"

"Ben ödediklerimin hepsini siliyorum. Gelsinler 2 milyon getirsinler, Vali beyin huzurunda hakkımı devredeyim. Ben para da istemiyorum. Yeter ki takımım dağılmasın. Güven veren biri varsa, istifa ederim. Çünkü futbolcular bana güvendi, bu takıma geldi. Her gelen Başkanın ardından hep iftiralar atılıyor. Böyle olursa buraya başkan bulamayız."

"Bayburtspor sahipsiz değil!"

"Geçen dönemler 6 milyona, 8 milyona yapılan takımı ben 2 milyon 800 bine takım yaptım. Ben bu kulübün neyini alacağım. Bu kulübün bir geliri mi var? Ben her akşam sayın Valime rapor veriyorum. Futbolcular parasını almıyormuş? Bu futbolcular bu zaman kadar parasını almasa dururlar mı? Bırakın herkes işini yapsın. Benim her evrakım resmi, her işlemim resmi. Bayburtspor sahipsiz değil! Kulüp başkanı, yönetimi bu kulübün başında. Buradan 1 ay ayrıldım. Herkes kulübün başına geçmiş, başkan olmuş."

"Benim önümü kesmeyin!"

"Sadece İstanbul'da transfer yaparken kendi cebimden 35 bin lira peşinat verdim. Ben kulübün başına isteyerek gelmedim ama isteyerek paramı veriyorum. Benim önümü kesmeyin, yurt içi, yurtdışı dolaşacağım. Kulübün eski başkanı Şemsettin Başkan da ben olmam kaydıyla federasyondan gelecek parada yardımcı olacak. Bırakın bu takımı yürütelim. Benim kulübüme kimse karıştırmasın. Radikal kararlar da alıyorum, artık herkes o kulübe girip çıkamayacak. Ben hesabımı Valime, Belediye Başkanıma veririm. Şeffaflık olsun diye kendi şahsi hesaplarımı da açıkladım. Bana güvenin, ben Bayburtspor'u tutayım kümede."

Kulüp Avukatı Sefa Yıldız: "Borcu 7 milyondan 4 milyona kadar düşürdük"

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve kulüp avukatı Sefa Yıldız da Saka'nın ardından bazı konulara açıklık getirdi. Yıldız, şu açıklamayı yaptı:

"Geçen seneden transfer yasağımız vardı. Bu rakam 882 bin lira iken 632 bin lira ödeyerek yasağı kaldırdık. Bu süreçte transfer yasağını kaldırırken, bir yandan takımı hazırladık. Bu ödemeleri yaparken futbolcularımız alacaklarının bir kısmından feragat ettiler. Transfer yasağını kaldırdık. Geçen sene TFF'den açılan davalar sonucunda 1,5 milyon TL transfer yasağımız var. Bunlarda geçen sene oyuncularımızın açtığı davaların sonuçları. İcrada ise, 684 bin lira futbolculara verilen çeklerden dolayı bir borcumuz var. Bunların hepsi önceki dönemden kalan çekler. Şuan ödediğimiz miktar toplam 700 bin liranın üzerinde. Bu sene kurduğumuz takım 2 milyon 809 bin lira. Bu rakama maç başları ve peşinatlar dahil. Yani hepsini oynamış kabul edersek rakam bu. Maç başlarını ve oynamayan oyuncuları da çıktığımız zaman bizim kurduğumuz takım ortalama 2 milyon lira gibi bir rakama denk gelecek. 2. Lig'de çok cüzi bir rakama iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Hali hazırda 4 milyona yakın borcumuz var. Borcumuz 7 milyondan 4 milyona kadar düştü. Elimizdeki borcu ödememiz gerekiyor ki seneye transfer yasağı gelmesin. Transfer yasağımızı kaldırırken kulübümüzde kalan son bir çeyrek yaprağı vardı. Bu çeki nakite döndürmek istedik, ancak çeklerin birçoğu yazıldığı için hiç bir yerde karşılık bulmadı. Tamer bey borcu üstlenerek çeki kendisine yazdı. Parayı gönderdi ve transfer yasağını kaldırırken kullandık. Çekin 1 milyon yazıldığı iddiası varmış, bu gerçek değil. Çekin fotokopisi burada ve sadece 300 bin lira. 228 bin lira benim hesabıma gönderdi. Bunlardan yönetimimizin de haberi var. Oyuncuların sağlık raporunu özel hastaneden 26 bin lira karşılığında aldık. Başkan bu parayı cebinden verdi. İlk iki maçımıza Korona virüs nedeniyle çıkamadık. Serik maçında bir mağlubiyet yaşadık. Takımın maç eksiği var. Biz takımımıza güveniyoruz." - BAYBURT