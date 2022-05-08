Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
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Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti

08.05.2022 17:52
Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti

Antalyaspor ve Konyaspor başkanları, yaklaşık 4 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın annesine 'Anneler Günü' ziyareti gerçekleştirdi.

Antalyaspor ve Konyaspor başkanları, yaklaşık 4 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın annesine 'Anneler Günü' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Futbolda kıyasıya rekabet halinde olan Antalyaspor ve Konyaspor'un başkanlarından örnek bir hamle geldi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz ocak ayında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında henüz 27 yaşında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın annesi Nurhan Çalık'ı Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti. Acılı anneye, "Bizler de sizin evladınızız" mesajı veren Çetin ve Özgökçen, Ahmet Çalık'ın kalplerde yaşayacağını ve unutulmayacağını yineledi.

İki başkana teşekkür eden Nurhan Çalık ve eşi Ali Çalık, sürpriz ziyaretin kendilerini duygulandırdığını söylediler. Ziyaret sırasında Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de anne Nurhan Çalık ve baba Ali Çalık ile görüntülü telefon konuşması yaparak taziye dileklerini tekrarladı ve Nurhan Çalık'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Yarın oynanacak olan Antalyaspor - Konyaspor karşılaşması öncesinde gerçekleşen bu ziyaret, her iki takımın taraftarlarının yanı sıra futbolseverlerden büyük alkış aldı.

(İHA)

Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti
Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti
Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti
Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti
Antalyaspor ve Konyaspor başkanlarından duygulandıran Anneler Günü ziyareti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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