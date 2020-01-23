Kulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci'yi ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci'yi ziyaret - Son Dakika

Kulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci'yi ziyaret

6 saat önce

Bayburt'ta faaliyet gösteren Atlı Spor Kulübü Başkanları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Kulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci'yi ziyaret, System.String[]

Bayburt'ta faaliyet gösteren Atlı Spor Kulübü Başkanları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.


Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkan Vekili Resul Tokay, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökmen Bahadır, Dede Korkut Atlı Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, Genç Osman Atlı Spor Kulübü Başkanı İbrahim Pekmezci, İpekyolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydemir ve Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ertaç Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette kulüp başkanları ve Başkan Pekmezci bir süre ata spor olan cirit üzerine sohbet etti. Ardından ziyarete dair bir açıklama yapan Başkan Pekmezci, "Bayburt'ta faaliyet gösteren Atlı Spor Kulübü Başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Orta Asya'dan Anadolu'ya göçle gelen cirit Anadolu topraklarında atlı spor kulüpleriyle varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Geleneksel yaşamımızın en önemli öğelerinden biri olan cirit ve bugün Bayburt'ta, yiğitler otağında cirit ekiplerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Bu geleneksel olarak devam edecek ve gelecek kuşaklara da bu kültür öğesinin en önemli unsurunu aktarmaya çalışacağız" diye konuştu. - BAYBURT

Atlı Spor Kulübü, Hükmü Pekmezci, Dede Korkut, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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