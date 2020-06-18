Kulüp başkanlarından birlik mesajı - Son Dakika

Kulüp başkanlarından birlik mesajı

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Belediyespor Kulübü'nün yeni Başkanı Hakan Genç'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kulüp başkanlarından birlik mesajı, System.String[]

DG Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Belediyespor Kulübü'nün yeni Başkanı Hakan Genç'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İki başkan da ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurul ile Sivas Belediyespor Kulüp Başkanlığı'na seçilen Hakan Genç'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette her iki başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir süre karşılıklı sohbet ettiler.


Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sivas Belediyespor gerek oynadığı ligde olsun, gerekse Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olsun aldığı başarılarla adından çokça bahsettiren bir kulübümüz. Ben yeni seçilen Başkanımız Hakan Genç ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sivas bir spor şehridir. Birlikte güzel işlere imza atacağız. Biz de Sivasspor olarak bundan sonra her zaman desteğimizi vereceğimizi belirtiyorum" dedi.


Genç: "Sivasspor olmazsa olmaz"


Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç ise, yaptığı açıklamasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivasporumuz şehrimizin bir markası, olmazsa olmaz değerlerimizden birisi. Aldığı başarılarla şehrimizi ve bizleri gururlandırıyor. Ben başkanımızın nezdinde tüm yönetim kurlu üyelerimizi tebrik ediyorum böyle bir başarı elde ettikleri için. Biz de budan sonra Belediyespor camiası olarak Sivassporumuza ne katkı sağlayabiliriz onun çalışmasını yapacağız" diye konuştu.


Birlikte pasta kestiler


Diğer yandan Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'a bir sürpriz yaparak bir tarafı Sivaspor, diğer tarafı Sivas Belediyespor'u simgeleyen yaş pasta hazırlattı. Her iki kulüp başkanı pastayı birlikte kestiler. - SİVAS

Hakan Genç, Sivasspor, Sivas, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kulüp başkanlarından birlik mesajı - Son Dakika Spor
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