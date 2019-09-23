Son Dakika Haberleri: Kulüp binasında sona gelindi
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Kulüp binasında sona gelindi

58 dakika önce

Zonguldak Kömürspor futbolcularının rahat bir şekilde konaklamaları için geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı.

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Zonguldak Kömürspor futbolcularının rahat bir şekilde konaklamaları için geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı. Çalışmaların 15-20 güne tamamlanarak Kömürspor yönetimine teslim edilmesi planlanıyor.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un yıllardır kanayan yarısı haline gelen kulüp binası ile ilgili geçtiğimiz aylarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir'in talimatı ile Fener'de bulunan kulüp binasında yenileme çalışmaları başlamıştı. 1 aydır çalışmaların devam ettiği kulüp binasında futbolcuların kaldıkları odalara lavobalar yerleştirilerek odaları büyütme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanarak Kömürspor yönetimine teslim edilmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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