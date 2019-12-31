Kulüp borcu eski yöneticiyi intihara sürükledi - Son Dakika

Karabükspor'da SGK borcu nedeniyle eski yöneticilere gönderilen borç tebligatı sonucu bunalıma giren eski yönetici Mahir Acar, içtiği tuz ruhu sonucu intihar ederek hayatını kaybetti.



Bir zamanların süper liginde büyük takımlara kök söktüren ve borçsuz kulüp olarak örnek teşkil eden Karabükspor'da yaklaşık 3.5 milyon liralık SGK alacağından dolayı eski kulüp yöneticilerine ödeme emri göndermişti.



Karabükspor'da uzun yıllar top oynayan ve 2017 -2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapan Mahir Acar, eline ulaşan ödeme emri sonrası girdiği bunalım sonucu dün tuz ruhu içerek intihar girişiminde bulundu. Marketten aldığı tuz ruhunu içtikten sonra fenalaşan ve ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Acar, tedavi gördüğü yoğum bakım ünitesinde sabaha karşı hayatını kaybetti.



Karabükspor aşığı olarak bilinen Mahir Acar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Çamlık camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



Öte yandan geçtiğimiz aylarda ise Karabükspor'da değişik görevlerde bulunan ve son olarak kulüp başkanlığı yapan Ziya Ünsal'da eline geçen ödeme emri sonrası girdiği stres sonucu yakalandığı hastalığın ilerlemesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



" Türkiye'de ilk defa bir kulübe sigorta ve vergi borcundan dolayı işlem yapıldı"



Uzun yıllar Türk futbolunda mücadele ettikten sonra ekonomik olarak zor duruma düşen Karabükspor'a geçtiğimiz aylarda SGK alacağından dolayı icra takibi başlatıldı. Türkiye'de ilk defa bir futbol kulübünün eski ve yeni yöneticilerine icra emri gönderilmişti. Öte yandan yaklaşık 190 milyon liranın üzerinde borcu olduğu ifade edilen Karabükspor'un eski kulüp başkanı ve yöneticileri hakkında da usulsüz işlemlerden dolayı açılan davalar da devam ediyor.



"Yarım asırlık çınar yok oluyor"



Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve yarım asırdır Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele verdi. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından Süper Lig'den TFF 1. Lig'e ardından TFF 2. Lig'e kadar düştü. Kulübün borçları nedeniyle transfer yasağı getirilen Kardemir Karabükspor, alt yapıdan futbolcularıyla maçlarına çıkmak zorunda kalıyor.



Yaşadığı mali çıkmazdan dolayı zor dönemler geçiren ve gün geçtikçe eriyen Karabükspor'un yeniden ayağa kaldırılması için 2018 yılında dönemin valisi, Milletvekilleri ve Belediye başkanının da içinde bulunduğu kentin önde gelenleri tarafından yapılan toplantılar da alınan kararlar imza altına alınsa da bugüne kadar gerekli hiçbir destek sağlanamadı. - KARABÜK