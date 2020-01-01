Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Karabükspor'da SGK borcu nedeniyle eski yöneticilere gönderilen borç tebligatı sonucu bunalıma girerek içtiği tuz ruhu sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Mahir Acar son yolculuğuna uğurlandı.

Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Karabükspor'da SGK borcu nedeniyle eski yöneticilere gönderilen borç tebligatı sonucu bunalıma girerek içtiği tuz ruhu sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Mahir Acar son yolculuğuna uğurlandı.


Borç tebligatının kendisine ulaşmasının ardından girdiği bunalım sonucu içtiği tuz ruhu ile hayatına son veren eski yönetici Mahir Acar için cenaze töreni düzenlendi. Karabükspor'da uzun yıllar top oynayan ve 2017 -2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapan Acar'ın cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Acar'ın cenazesi Yenişehir Çamlık Camii'nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Karabükspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!
Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 21:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulüp borcunun intihara sürüklediği eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]