Son Dakika Haberleri: Kulüp Doktorumuzun Hassasiyeti ile Hastaneye Geldik"

Kulüp Doktorumuzun Hassasiyeti ile Hastaneye Geldik"

1 saat önce

Trabzonspor maçı sırasında tansiyonu yükselen ve hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulüp Doktorumuzun Hassasiyeti ile Hastaneye Geldik
Trabzonspor maçı sırasında tansiyonu yükselen ve hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçında tansiyonu yükseldiği için tedbir amaçlı hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan tetkikler sonrası bir sıkıntısının bulunmadığını açıklayan Denizli, "Bu akşam yaşadığımız aslında her akşam yaşadığımız olay. Kulüp doktorumuzun hassas olması dolayısıyla bu akşam hastaneye geldik. Benim her maçta yaşadığım gerilim bu akşam da yaşandı. Futbolda olan ters hadiseler sonucu sinirleniyorsunuz. Hayatımda ilk defa devre arasında doktorumuz 'tansiyonunuza bakalım' dedi. Aslında her hafta baksa çıkabilecek olan tansiyon çıktı bu akşam da. Çok hassas davrandı. Kontrol amaçlı da buraya geldik" dedi. Mustafa Denizli, 2-2'lik Trabzonspor beraberliği ile ilgili olarak ise, "Bir süredir sıkıntı yaşıyorduk, iyi oldu. Geceyi böyle kapatıyoruz" açıklamasında bulundu. Kasımpaşa kulüp doktoru Cem Ergenç ise, "Hocamız kenara gelip midemde yanma oldu deyip ilaç isteyince biz de devre arasında tansiyonuna bakmak istedik. Tansiyonunda yükseklik tespit ettik. Sancılar da devam edince hastaneye kontrole geldik" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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